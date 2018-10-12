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Экскаватор повредил железнодорожный мост на Пулковском шоссе
Сегодня, 11:11
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Alena_Zinovieva

Экскаватор повредил железнодорожный мост на Пулковском шоссе

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Мост оказался частично разрушен, в сторону города образовался затор.

Утром 4 июня в Московском районе Петербурга произошло ДТП. По словам очевидцев, экскаватор повредил железнодорожный мост на Пулковском шоссе. В сторону города образовался затор. В сети появилась фотография с места происшествия.

На снимке видно, что мост оказался частично разрушен. Несколько камней лежат на проезжей части. Очевидцы рассказали, что техника, которую транспортировали на трале, не прошла по высоте и зацепила часть переправы у развязки с КАД. Горожан предупреждают, что проезжать под мостом может быть сейчас опасно — с моста продолжают падать камни.

Ранее мы писали, что появилось видео тройного ДТП на Невском проспекте.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: авария, железнодорожный мост, затор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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