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Появилось видео тройного ДТП на Невском проспекте

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По предварительным данным, 20-летний водитель "Дэу Нексия" был в состоянии алкогольного опьянения.

На Невском проспекте в ночь на 4 июня произошло тройное ДТП, пострадали двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным правоохранителей, на углу Невского проспекта и Михайловской улицы 20-летний водитель автомобиля марки "Дэу Нексия" поехал на красный сигнал светофора. Он столкнулся с "Рендж Ровером", а затем Дэу отбросило стоящую на светофоре машину "Фольцваген Джетта". Травмы средней степени тяжести у двух пассажиров Дэу.

По предварительным данным, 20-летний водитель "Дэу Нексия" был в состоянии алкогольного опьянения.

Днем ранее пожилой петербуржец получил "уголовку" за разбитый металлической трубой автомобильм.
Фото и видео: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

 

 

 

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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