Пожилой петербуржец получил "уголовку" за разбитый металлической трубой автомобиль

Инцидент произошел на проезжей части города Пушкин 2 июня.

Полиция возбудила уголовное дело по факту дорожного конфликта в Пушкинском районе Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным правоохранительных органов, в воскресенье, 2 июня примерно в девять часов вечера в полицию обратился 30-летний мужчина. Он рассказал, что несколькими минутами ранее у дома 35 по Октябрьскому бульвару водитель внедорожника разбил металлической трубой его автомобиль "Рено".

Полицейские нашли 64-летнего хулигана и возбудили в его отношении уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Колпино произошла драка между водителями.

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