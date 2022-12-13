Экс-защитник "Зенита" Ловрен отреагировал на обвинения в фашизме

Футболист оказался в центре скандала из-за опубликованного видео с вечеринки сборной Хорватии.

Защитник "Лиона" и сборной Хорватии по футболу Деян Ловрен, выступавший за "Зенит", отреагировал на обвинения в фашизме. Об этом он написал в своих социальных сетях.

В конце декабря 33-летний хорват оказался в центре скандала после того, как в интернете опубликовали видео с вечеринки игроков национальной команды после возвращения с чемпионата мира-2022 в Катаре. Хорваты завоевали бронзовые медали. На опубликованных кадрах Ловрен исполнял песню "За Родину – готовы", которая считается гимном хорватских националистов. Ловрен отметил, что его поступок не имеет ничего общего с фашизмом.

Для меня это патриотическая песня о моей родной стране. Хорватия совсем недавно боролась за свою независимость и до сих пор находится в стадии становления. Я уважаю всех. Деян Ловрен, защитник "Лиона"

Напомним, 2 января Деян Ловрен перешел из "Зенита" в "Лион". За 2,5 года в Петербурге защитник стал двукратным чемпионом России и обладателем трех Суперкубков России

Ранее мы сообщали, что "Зенит" получит 2 млн евро за трансфер Ловрена в "Лион".

Фото: fc-zenit.ru