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Экс-замначальника таможенного поста Петербурга признали виновным в деле о взятке
Сегодня, 19:37
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smirenny

Экс-замначальника таможенного поста Петербурга признали виновным в деле о взятке

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В коррупционной схеме участвовали несколько подчиненных Балтийской таможни.

В четверг, 24 февраля, Кировский районный суд Петербурга признал виновными бывших сотрудников Балтийской таможни в деле о коррупции, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Установлено, что весной 2019 года замначальника Турухтанного таможенного поста Балтийской таможни получил взятку в размере более миллиона рублей за покровительство при таможенном декларировании товаров. Посредниками стали несколько подчиненных, один из них признался в преступлении. 

Суж назначил экс-замначальника таможни штраф в размере 5 миллионов рублей и лишил его права занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления на пять лет. Сообщник выплатит штраф в размере двух миллионов рублей и не сможет работать в органах госвласти 3 года.

Ранее мы писали, что испугавший петербуржцев неадекват с мачете рассказал полиции о плантации конопли дома.

Фото: pixabay

Теги: взятка, таможня, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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