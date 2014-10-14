Экс-замначальника таможенного поста Петербурга признали виновным в деле о взятке

В коррупционной схеме участвовали несколько подчиненных Балтийской таможни.

В четверг, 24 февраля, Кировский районный суд Петербурга признал виновными бывших сотрудников Балтийской таможни в деле о коррупции, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Установлено, что весной 2019 года замначальника Турухтанного таможенного поста Балтийской таможни получил взятку в размере более миллиона рублей за покровительство при таможенном декларировании товаров. Посредниками стали несколько подчиненных, один из них признался в преступлении.

Суж назначил экс-замначальника таможни штраф в размере 5 миллионов рублей и лишил его права занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления на пять лет. Сообщник выплатит штраф в размере двух миллионов рублей и не сможет работать в органах госвласти 3 года.

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