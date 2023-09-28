Экс-замминистра образования Дагестана задержан по делу о взятке в 60 млн рублей

Следствие раскрыло подробности уголовного дела.

Бывший заместитель министра образования и науки по Дагестану задержан по подозрению в получении взяток на общую сумму в 60 миллионов рублей. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Следственного комитета России. Должностное лицо обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ. В надзорном ведомстве полагают, что в период с 2013 по 2023 года фигурант расследования получал денежные средства от руководителя местной коммерческой организации за оказание содействия в заключении государственных контрактов на выполнение ремонтно-строительных работ на объектах, подведомственных профильному министерству. Сторонам удалось заключить 15 соглашений на сумму, превышающую 160 миллионов рублей.

Во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по республике подозреваемый был задержан. пресс-служба СК РФ

В Ленинградской области задержаны сотрудники полиции по делу о взятках за проезд грузовиков.

Фото и видео: Следственный комитет России