Экс-замгубернатора Краснодарского края арестована по подозрению в мошенничестве

Суд избрал бывшей чиновнице меру пресечения в виде домашнего ареста.

Бывшая замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова арестована по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Отмечается, что 27 января Минькову задержали по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения. В тот же день в краевом Минздраве прошли обыски. Экс-замгубернатора отвечала за социальные объекты Краснодарского края. К ним относились школы, больницы, детские сады.

Позже Минькова ушла в отставку по собственному желанию. Ее последним местом работы был телеканал "Кубань 24". Там же прошли следственные действия в день задержания подозреваемой. Октябрьский суд Краснодара избрал экс-чиновнице меру пресечения в виде домашнего ареста.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края