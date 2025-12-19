Суд Петербурга отправил в СИЗО участников группы телефонных аферистов

В Пушкине арестовали фигурантов дела о мошенничестве и колл-центре.

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу двум участникам организованной группы, подозреваемым в телефонном мошенничестве.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Мошенничество" и "Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции". Суд установил, что оба фигуранта входили в организованную группу, созданную с целью хищения денежных средств у граждан. По версии следствия, с 18 по 20 сентября прошлого года неизвестный злоумышленник позвонил жительнице Санкт-Петербурга, представившись сотрудником Центрального банка. Он сообщил, что на ее имя якобы пытаются оформить кредит. В результате потерпевшая перевела мошенникам 335 тысяч рублей.

Следствие также установило, что организованная группа была создана незадолго до этого эпизода. Для совершения преступлений был оборудован колл-центр, из которого осуществлялись телефонные звонки потенциальным жертвам. В ходе обыска правоохранители обнаружили ноутбук, WI-FI роутер и не менее 42 сим-карт. Подозреваемых задержали накануне. 28 января суд постановил заключить их под стражу до 26 марта.

Фото: Piter.tv