Бывшим владельцам петербургской торговой сети грозит арест имущества

Входившая в "Корпорацию СБР" компания задолжала 1,4 миллиарда рублей кредиторам.

Как стало известно в понедельник, 17 августа, Арбитражный суд Северо-Западного округа вынес решение о привлечении к ответственности Евгения Лебедева и Оксану Лалаянц,которые являются экс-владельцами петербургского DIY-ретейлера "Метрика". Таким образом, суд оставил без изменения постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда.

Предприниматели ответят по обязательствам: компания ООО "Стройбаза Рыбинская Маркет" входила в "Корпорацию СБР" и должна 1,4 миллиард рублей. Учитывая ситуацию, активы ответчиков, находящиеся как в России, так и за рубежом, могут быть арестованы. Адвокат Лалаянц отметил, что говорить о конкретной сумме пока рано.

Напомним, что "Метрика" существовала больше 20 лет. Управляющая компания решила объявить о банкротстве в 2017 году.

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