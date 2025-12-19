Экс-тренера "Зенита" Луческу экстренно госпитализировали в Румынии

Специалист возглавлял сине-бело-голубых в сезоне 2016/17.

Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу был экстренно госпитализирован в Румынии. Об этом сообщает местное издание ProSport.

По информации источника, у 80-летнего специалиста ухудшилось здоровье. Отмечается, что в больнице его состояние стабилизировали. Тренер чувствует себя лучше. В конце 2025 года Луческу подхватил простуду, что вызвало дополнительные проблемы с сердцем.

Напомним, Мирча Луческу возглавлял "Зенит" с 2016-го по 2017 год. Под его руководством сине-бело-голубые завоевали Суперкубок России и бронзовые медали Российской премьер-лиги (РПЛ).

Фото: fc-zenit.ru