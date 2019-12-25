Экс-супруга Сергея Шнурова заработала 34 миллиона за год

Большую часть прибыли приносит ресторан Матильды.

В воскресенье, 30 августа, стало известно, что за год Матильда Шнурова заработала 34 миллиона рублей, большую часть денег которых приносит ресторан. Об этом сообщила "Комсомольская правда".

Компания "Новая русская кухня", которая принадлежит Шнуровой, показала за 2019 год выручку в 166 миллионов рублей, прибыль общества составила 34 миллиона рублей. Свою балетную школу Матильда Шнурова продала подруге (сумма сделки не раскрывается), однако известно, что деньги пошли на развитие ресторанов и сервиса по доставке продуктов. Средства помогли Шнуровой и компании перенести коронавирусные ограничения.

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Фото:matilda.shnurova/instagram