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Экс-супруга Кержакова выложила в соцсети фото в свадебном платье
Сегодня, 0:55
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Экс-супруга Кержакова выложила в соцсети фото в свадебном платье

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Фото появилось на фоне сообщений о появлении у Миланы Тюльпановой нового возлюбленного.

Светская леди Милана Тюльпанова опубликовала неожиданный пост "сторис" в Instagram, на фотографии девушка появилось в свадебном платье. Отдельно Милана отмечает тех, кто сделал ей образ, макияж и прическу. 

Интригующей для читателей стала подпись к фотографии: "Опять на те же грабли", написала девушка. Фото появилось на фоне сообщений о появлении у Миланы Тюльпановой нового возлюбленного.

Бывшая жена экс-нападающего "Зенита"  в прошлом году опубликовала пост в своем Instagram-аккаунте, в котором сообщила о своей новой должности.

Фото: Instagram / @milana_tulpanova

Теги: милана тюльпанова, свадьба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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