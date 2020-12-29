Экс-супруга Кержакова выложила в соцсети фото в свадебном платье

Фото появилось на фоне сообщений о появлении у Миланы Тюльпановой нового возлюбленного.

Светская леди Милана Тюльпанова опубликовала неожиданный пост "сторис" в Instagram, на фотографии девушка появилось в свадебном платье. Отдельно Милана отмечает тех, кто сделал ей образ, макияж и прическу.

Интригующей для читателей стала подпись к фотографии: "Опять на те же грабли", написала девушка. Фото появилось на фоне сообщений о появлении у Миланы Тюльпановой нового возлюбленного.

Бывшая жена экс-нападающего "Зенита" в прошлом году опубликовала пост в своем Instagram-аккаунте, в котором сообщила о своей новой должности.

Фото: Instagram / @milana_tulpanova