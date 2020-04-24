Бывшая жена Александра Кержакова стала членом совета по культуре

Два года назад она лечилась от наркозависимости.

Бывшая жена экс-нападающего "Зенита" Александра Кержакова Милана Тюльпанова опубликовала пост в своем Instagram-аккаунте, в котором сообщила о новой должности.

Мои дорогие, я вам не рассказывала, боялась хвастаться раньше времени, но теперь могу смело сказать: я член основного состава Экспертного совета по культуре Молодежного парламента при Госдуме Федерального Собрания РФ. И теперь, среди других деятелей культуры и экспертов в различных областях культуры, я буду помогать Молодежному парламенту при ГД ФС РФ в области выработки законодательных предложений и формирования законотворческой повестки в области культуры. Пока это все для меня очень волнительно и неизвестно, но я надеюсь, что мы вместе реализуем много достойных и нужных проектов.

Милана Тюльпанова, член совета по культуре Молодежного парламента

Милана Тюльпанова является дочерью бывшего члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ Вадима Тюльпанова, который скончался 4 апреля 2017 года в результате несчастного случая.

Напомним, в 2018 году Милана Тюльпанова призналась, что лечилась от наркозависимости в клинике. По этой причине Александр Кержаков забрал у нее их сына. Они прожили вместе три года.

Ранее Александр Кержаков представил свой вариант обложки альбома группы Pink Floyd.

YouTube / Милана Тюльпанова