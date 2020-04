Александр Кержаков представил свою версию обложки альбома группы Pink Floyd

Wish You Were Here - девятый студийный альбом рок-музыкантов.

Экс-нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Александр Кержаков выложил в Instagram свой вариант обложки одного из альбомов английской рок-группы Pink Floyd. На фотографии бывший футболист стоит напротив своего клона. Как в оригинале обложки, клон горит и тянет ему руку. Однако Кержаков отказывается ее жать. Это отсылка к соблюдению правил карантина в период эпидемии коронавируса. Дистанция в 1,5 метра и никаких рукопожатий! Александр Кержаков, экс-футболист "Зенита" Wish You Were Here - девятый студийный альбом Pink Floyd, вышедший в сентябре 1975 года. Он был посвящен бывшему участнику группы Сиду Барретту, покинувшего коллектив из-за употребления наркотиков и нарушения психического состояния. Wish You Were Here вошел в топ-500 величайших альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone. Ранее Александр Кержаков представил варианты обложек групп The Beatles, Queen и Oasis, а также рэпера Эминема и диджея Моби. Последняя работа экс-футболиста была посвящена группе The Doors. Фото: Instagram / @a.kerzhakov11, last.fm