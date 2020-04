Александр Кержаков представил свою версию обложки на песню The Doors

The End - сингл из дебютного альбома группы.

Экс-нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Александр Кержаков выложил в Instagram свой вариант обложки на песню The End американской рок-групы The Doors.

На фотографии, сделанной в черно-белом варианте, бывший футболист стоит с вытянутой рукой и согнутым средним пальцем, как в оригинале обложки. Сверху на руку ему капают антисептический гель. Большинство подписчиков в комментариях оценили новую задумку Кержакова.

Уверен,что сейчас было бы именно так. Александр Кержаков, экс-футболист "Зенита"

The End - сингл из дебютного альбома рок-группы The Doors, вышедший в январе 1967 года. Альбом назван именем группы. Песня была посвящена расставанию солиста The Doors Джима Моррисона с девушкой. Позже музыкант заявил, что "это также было прощание с детством".

Ранее Александр Кержаков представил варианты обложек групп The Beatles, Queen и Oasis, а также рэпера Эминема. Последняя работа футболиста была посвящена диджею Моби.

Фото: Instagram / @a.kerzhakov11, last.fm