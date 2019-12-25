Экс-сотрудники ГИБДД Петербурга получили по 4 года колонии за взяточничество

Один из них периодически получал мелкие взятки за перевод денег третьим лицам.

Суд признал виновными двух бывших инспекторов ГИБДД в получении взяток. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба прокуратуры.

В ноябре 2019 года Рустам Каримов и Дмитрий Шлычков получили 15 тысяч рублей за регистрационные действия с транспортными средствами в первоочередном порядке. Денежные средства поступили на карту Каримова.

Кроме того, в 2020 году Каримов неоднократно получал взятки в размере от 2 до 6 тысяч за совершение аналогичных действий в пользу третьих лиц. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а Шлычкову — 4 года. Мужчины не смогут работать в правоохранительных органах 2 года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что восемь тысяч машин-"призраков" нашли петербургские полицейские.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV