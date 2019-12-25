Восемь тысяч машин-"призраков" нашли петербургские полицейские

Как правило, на учет машину не ставят лихачи.

С мая по октябрь полицейские Петербурга выявили более 5 800 автомобилей-"призраков" и свыше 2 100 машин с "архивными" номерами в Ленинградской области, об этом сообщили в ГУ МВД по городу и области.

В полиции отметили, что не ставят на учет машины лихачи, а за использование таких номеров предусматривается штраф в размере 300-500 рублей. При этом номерные знаки изымаются вместе с регистрационными документами, а машина может ехать только на эвакуаторе.

Чтобы найти такие машины, в ГИБДД создали специальную группу. Инспекторы используют дорожные камеры видеонаблюдения и умные информационные системы, куда вносят снятые с регистрации номера, после чего получают данные о передвижении такого "призрака". Его останавливает ближайший наряд полиции.

За передвижение на машине совсем без номеров и регистрационных документов грозит лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.

С мая к ответственности привлекли 116 водителей в Петербурге, около 50 – в области.

Фото: Piter.tv