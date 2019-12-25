Экс-сотрудник полиции в Туле стал фигурантом дела о развращении несовершеннолетней. Об этом рассказали представители регионального Следственного комитета. Надзорное ведомство возбудило уголовное дело против бывшего правоохранителя. Кроме обвинения в развратных действиях сексуального характера мужчина также нарушил неприкосновенность частной жизни.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ и части 1 статьи 137 УК РФ
пресс-служба СК РФ по региону
Следствие считает, что в момент совершения преступления подозреваемый находился на должности в полиции. Он работал в отделении "Привокзальный". Мужчина познакомился с девочкой из Тулы через социальные сети. Он уговорил несовершеннолетнюю отправить себе фотографии интимного характера. После этого он предложил ей вступить в интимную близость со своим знакомым. Получив отказ, экс-полицейский распространил голые снимки по Интернету.
Человека ранили в лондонском метро.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Когда уже закончатся эти беспределы, от сотрудников внутренних дел!!!? Уже достало это всё!