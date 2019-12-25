Мужчина получил голые фотографии школьницы, после чего распространил их в соцсетях.

Экс-сотрудник полиции в Туле стал фигурантом дела о развращении несовершеннолетней. Об этом рассказали представители регионального Следственного комитета. Надзорное ведомство возбудило уголовное дело против бывшего правоохранителя. Кроме обвинения в развратных действиях сексуального характера мужчина также нарушил неприкосновенность частной жизни.

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Следствие считает, что в момент совершения преступления подозреваемый находился на должности в полиции. Он работал в отделении "Привокзальный". Мужчина познакомился с девочкой из Тулы через социальные сети. Он уговорил несовершеннолетнюю отправить себе фотографии интимного характера. После этого он предложил ей вступить в интимную близость со своим знакомым. Получив отказ, экс-полицейский распространил голые снимки по Интернету.

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Фото: Piter.tv