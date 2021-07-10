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Человека ранили в лондонском метро

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Злоумышленник пойман на станции "Грин-парк".

Человека ранили в лондонском метро. Об этом рассказали представители британской транспортной полиции. По данным правоохранителей, пассажир находится на Юбилейной линии подземки в момент нападения на него. Преступника удалось поймать на станции "Грин-парк", которая находится в центре столицы королевства.

Полиция временно закрыла станцию метро на вход. Местные журналисты из издания "Ивнинг стандард" уточнили со ссылкой на представителей закона, что в ближайшее время ее откроют. Офицеры не давали официальных комментариев по поводу того, считают ли они происшествие связанным с терроризмом.

В Чите задержали подозреваемого в убийстве женщины и ранении мужчины.

Видео: Twitter / Waaisaga, M I

Теги: великобритания, грин-парк, лондон, метро
Категории: Мировые новости, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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