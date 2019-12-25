Бывший инспектор петербургского МЧС получил штраф за получение крупных взяток

Деньги сотруднику МЧС предложили в обмен на незаконное бездействие.

Невский районный суд Петербурга оштрафовал бывшего инспектора городского МЧС за получение взятки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Как выяснилось, старший инспектор одного из отделений МЧС Сергей Юганцев в 2010 году согласился получить взятку от учредителя и гендиректора ООО "БалтМонолитСтрой" Колесниченко. Компания занималась монтажом, техобслуживанием и ремонтом средств обеспечения безопасности зданий и сооружений, в том числе и объектов, закрепленных за Юганцевым. В ходе личной встречи Колесниченко предложил инспектору 10-20% от стоимости услуг по договорам между своей компанией и поднадзорными объектами Юганцева, а взамен сотрудник МЧС должен был закрывать глаза на некоторые нарушения при производстве работ. Таким образом, Юганцев получил порядка 683 тысяч рублей лично или через перевод на карту за свое незаконное бездействие.

Суд оштрафовал инспектора на 510 тысяч рублей и на два года лишил права занимать должности в госорганах.

Ранее мы рассказывали, что квартирный мошенник отправился в колонию за три махинации с арендой.

Фото: pixabay