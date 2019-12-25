  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Экс-сотрудника комитета по вопросам законности Петербурга задержали по делу о взяточничестве
Сегодня, 21:10
86
nadezhda_sib

Экс-сотрудника комитета по вопросам законности Петербурга задержали по делу о взяточничестве

0 0

Предполагается, что он вступил в преступный сговор с организатором незаконной уличной торговли.

Бывшего сотрудника администрации Петербурга задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного управления СК на транспорте. 

Мужчина работал в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга. Было установлено, что в феврале 2019-го года, обвиняемый вступил в сговор с мужчиной, который организовал незаконную уличную торговлю мобильными аксессуарами. Каждый месяц от получал от "преднинимателя" по 15 тыс. рублей в качестве взятки. Фигурант уголовного дела получил от гражданина лично взятку в размере 105 тыс. рублей. 

Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос об избрании меры задержанному, а также устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге мошенники развели вкладчиков на 100 миллионов рублей. 

Фото: pixabay.com 

Теги: взятка, задержание
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии