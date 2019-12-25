Экс-сотрудника комитета по вопросам законности Петербурга задержали по делу о взяточничестве

Предполагается, что он вступил в преступный сговор с организатором незаконной уличной торговли.

Бывшего сотрудника администрации Петербурга задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного управления СК на транспорте.

Мужчина работал в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга. Было установлено, что в феврале 2019-го года, обвиняемый вступил в сговор с мужчиной, который организовал незаконную уличную торговлю мобильными аксессуарами. Каждый месяц от получал от "преднинимателя" по 15 тыс. рублей в качестве взятки. Фигурант уголовного дела получил от гражданина лично взятку в размере 105 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос об избрании меры задержанному, а также устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге мошенники развели вкладчиков на 100 миллионов рублей.

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