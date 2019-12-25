В Петербурге мошенники развели вкладчиков на 100 миллионов рублей

Аферисты призывали граждан вложиться в якобы успешный проект.

В Петербурге полиция пресекла деятельность аферистов, убеждающих своих клиентов вложить деньги в якобы выгодные финансовые операции. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, граждан вовлекали в сомнительное сотрудничество через интернет-порталы с настойчивой рекламой легкого и быстрого заработка.

Известно, что мошенники открыли инвестиционную компанию и колл-центр, где работало порядка сорока менеджеров. Сотрудники обзванивали потенциальных клиентов и приглашали их на встречу в арендованные в центре города офисы. Клиентам показывали, насколько эффективны проекты и как безопасно вкладывать деньги именно в них. Если граждане не имели денег для участия в проектах, менеджеры помогали получить заем в подконтрольных микрофинансовых организациях. Таким образом, соучастники похищали деньги клиентов и тратили на личные нужды и открытие новых филиалов компании в Московской и Ярославской областях. Всего аферисты присвоили порядка 100 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело, уже задержаны трое подозреваемых. В ходе обыска в офисе компании изъяли сорок компьютеров, мобильные телефоны, электронные базы с данными 10,5 тысяч человек, а также документы и отчетность.

Ранее мы писали, что пожилая петербурженка перевела лжебанкиру крупную сумму денег.

Фото: pixabay