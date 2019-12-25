Пожилая петербурженка перевела лжебанкиру крупную сумму денег

В похожую ситуацию попала еще одна пенсионерка.

Во вторник, 5 мая, в полицию обратилась 80-летняя петербурженка, заявившая, что стала жертвой мошенника. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

По словам женщины, в тот день ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка. Собеседник заверил пенсионерку, что с ее карты прямо сейчас пытаются похитить деньги, и чтобы защитить средства, нужно назвать данные карты. Бабушка поверила лжебанкиру и сообщила ему все данные карточки, после чего с нее списали порядка 150 тысяч рублей.

В похожую ситуацию попала и 77-летняя местная жительница, которая в тот же день получила звонок от лжесотрудника банка. Мужчина убедил перевести деньги женщины на другой счет, чтобы якобы их защитить. Так пенсионерка лишилась 350 тысяч рублей.

Решение о возбуждении уголовных дел примут после получения документов о проведении операций.

Ранее мы рассказывали, что в Рощино девушка украла у родной бабушки миллион рублей.

Фото: Piter.TV