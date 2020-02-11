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Бывшим президентам РФ разрешат пожизненно быть сенаторами

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Соответствующие поправки предложила группа депутатов Госдумы и сенаторов.

Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что экс-президентам РФ предлагают разрешить пожизненно быть сенаторами. Поправки предложили группа депутатов Госдумы и сенаторов.

При этом политики отметили, что за бывшими президентами сохраняется право отказаться от полномочий члена Совета Федерации. Известно, что все поправки касались формирования СФ и были разработаны на основании предложений членов рабочей группы.

В настоящее время, Совет Федерации комплектуется политиками из регионов.

Ранее мы сообщали о том, что Путин встретится с рабочей группой по Конституции 13 февраля.

Теги: новости росии, общество, совет федерации
Категории: Лента новостей, Новости России,

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