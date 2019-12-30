Он объяснил, почему президент Польши отказался приехать в Израиль.

Экс-президент Польши призвал Варшаву признать правду об Освенциме. Лех Валенса раскритиковал власти страны за отказ приглашать Владимира Путина на 75-летие освобождение лагеря. Об этом чиновник заявил во время интервью Onet. Политик связал данный шаг с тем, что действующий президент Польши решил не ехать на мероприятия в Израиль.

Следовало ожидать, что Дуда не будет иметь права голоса в Израиле. В этой ситуации он не мог лететь туда прокомментировал Валенса

Валенса считает, что Польше следовало подчеркнуть, что именно красная армия освободила концлагерь, так как эта ситуация является исторической правдой, которую нельзя изменить. Спикер посоветовал правительству страны не вводить собственный исторический нарратив. Подобные действия поляк находит несерьезными.

Напомним, что 22 и 23 января в Израиле пройдет Всемирный форум памяти Холокоста. Он состоится на территории мемориала "Яд Вашем". Главным гостем станет Владимир Путин. Местные СМИ заявили о том, что эта поездка стала причиной отказа от посещения мероприятия Дудой. В Польше объяснили отказ тем, что президенту не предоставили слово во время торжественной церемонии.

Ранее Piter.tv писал о том, что Лех Валенса придумал как гуманно сбивать российские самолеты.

Фото: Pixabay.com

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