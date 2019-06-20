  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Экс-президент ФРГ Гаук: Мерц выбрал путь унижения перед Трампом
Сегодня, 17:03
189
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Йоахим Гаук считает, что Фридриху Мерцу не удалось повлиять на американского президента.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц пытается повлиять на американского политического лидера-республиканца Дональда Трампа, но терпит от главы вашингтонской администрации лишь унижения. Соответствующее заявление сделал экс-президент Германии Йоахим Гаук в интервью местному телеканалу ARD. Эксперт отметил в аналитической программе, что у президента США сложилась своеобразная интерпретация международного права, поэтому для сохранения связей Мерц предпочел пресмыкаться перед ним.

Канцлер пока что довольно ловко справляется с ситуацией... Мерц, быть может, и хотел бы сказать: "Слушай, старик, хватит!" Но ему это не позволено.

Йоахим Гаук, политик из ФРГ

Напомним, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в публичном пространстве общественности о том, что разделяет надежду американского президента-республиканца из Белого дома на скорейшее завершение регионального конфликта вокруг Ирана и не считает необходимым ослаблять санкционное давление в отношении Москвы.

В Rheinmetall сообщили о дефиците боеприпасов и высоком спросе на бронетехнику.

Фото: Сайт немецкого телеканала  ARD

Теги: германия, йоахим гаук, фридрих мерц
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии