Йоахим Гаук считает, что Фридриху Мерцу не удалось повлиять на американского президента.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц пытается повлиять на американского политического лидера-республиканца Дональда Трампа, но терпит от главы вашингтонской администрации лишь унижения. Соответствующее заявление сделал экс-президент Германии Йоахим Гаук в интервью местному телеканалу ARD. Эксперт отметил в аналитической программе, что у президента США сложилась своеобразная интерпретация международного права, поэтому для сохранения связей Мерц предпочел пресмыкаться перед ним.

Канцлер пока что довольно ловко справляется с ситуацией... Мерц, быть может, и хотел бы сказать: "Слушай, старик, хватит!" Но ему это не позволено. Йоахим Гаук, политик из ФРГ

Напомним, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в публичном пространстве общественности о том, что разделяет надежду американского президента-республиканца из Белого дома на скорейшее завершение регионального конфликта вокруг Ирана и не считает необходимым ослаблять санкционное давление в отношении Москвы.

Фото: Сайт немецкого телеканала ARD