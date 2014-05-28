Экс-премьер Словакии заявил о чудовищной русофобии в стране

Ранее он почтил память героев Второй мировой войны.

Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о чудовищной русофобии в стране. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

Ранее политик вместе с представителями своей оппозиционной партии "Курс - социальная демократия" почтили память героев Второй мировой войны, посетив мемориальный комплекс Славин. По его словам, партия считает День Победы над фашизмом важным праздником, который будет отмечать всегда.

Уважение героев Красной Армии сейчас еще более актуально, поскольку русофобия в правящей коалиции достигла чудовищных размеров, а Россия абсурдно обвиняется в развязывании Второй мировой войны. Роберт Фицо, экс-премьер Словакии

Ранее депутат Рады обратился к украинцам перед Днем Победы.

Видео: Facebook / Robert Fico