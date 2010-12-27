Экс-главу правления банка "Советский" отправили на 3 года в колонию

Он выдавал невозвратные кредиты.

В четверг, 28 ноября, Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор экс-главе правления банка "Советский" Андрею Карпову. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

По данным следствия, Карпов выдавал невозвратные кредиты. Таким образом он с сообщниками похитил у банка 1,78 млрд рублей. Деньги перечисляли на банковские счета подконтрольных им организаций.

Подсудимый признал свою вину. Суд приговорил Андрея Карпова к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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