Дипломаты призывают США предложить Кремлю снять санкции за счет возвращения полуострова Украине.

Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на "возвращение" Крыма. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на публикацию иностранного издания NPR. В материале три бывших посла США в Киеве предложили использовать пандемию коронавируса для того, чтобы начать "давить" на Россию. Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор считают, что именно в это время у Украины есть возможность вернуть себе полуостров. Специалисты также заявили, что распространение COVID-19 по миру дает Украине "неожиданную возможность", чтобы установить в стране мир и прекратить внутренние конфликты.

Послы призывают иностранных коллег и союзников выступить с предложением снятия международных санкций с России, если конфликт на Украине будет прекращен. Дипломаты уверены, что падение нефтяных котировок и пандемия коронавируса могут "заставить Кремль согласиться". Послы заявили, что заявление от США должен сделать президент Дональд Трамп. Его должны поддержать лидеры Германии, Франции и Украины.

В Крыму возбуждено первое уголовное дело из-за нарушения режима самоизоляции по коронавирусу.