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Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на "возвращение" Крыма
Сегодня, 7:53
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lesjasap

Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на "возвращение" Крыма

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Дипломаты призывают США предложить Кремлю снять санкции за счет возвращения полуострова Украине.

Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на "возвращение" Крыма. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на публикацию иностранного издания NPR. В материале три бывших посла США в Киеве предложили использовать пандемию коронавируса для того, чтобы начать "давить" на Россию. Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор считают, что именно в это время у Украины есть возможность вернуть себе полуостров. Специалисты также заявили, что распространение COVID-19 по миру дает Украине "неожиданную возможность", чтобы установить в стране мир и прекратить внутренние конфликты.

Послы призывают иностранных коллег и союзников выступить с предложением снятия международных санкций с России, если конфликт на Украине будет прекращен. Дипломаты уверены, что падение нефтяных котировок и пандемия коронавируса могут "заставить Кремль согласиться". Послы заявили, что заявление от США должен сделать президент Дональд Трамп. Его должны поддержать лидеры Германии, Франции и Украины.

В Крыму возбуждено первое уголовное дело из-за нарушения режима самоизоляции по коронавирусу.

Теги: крым, посол, сша
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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Загребин Александр
Сегодня 8:02

Карантин, самоизоляция и не чем себя занять? Подкачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://prees.2sms.ru

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Аноним
Сегодня 8:14

Пошли эти послы ........но вы поняли куда.

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