Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на "возвращение" Крыма. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на публикацию иностранного издания NPR. В материале три бывших посла США в Киеве предложили использовать пандемию коронавируса для того, чтобы начать "давить" на Россию. Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор считают, что именно в это время у Украины есть возможность вернуть себе полуостров. Специалисты также заявили, что распространение COVID-19 по миру дает Украине "неожиданную возможность", чтобы установить в стране мир и прекратить внутренние конфликты.
Послы призывают иностранных коллег и союзников выступить с предложением снятия международных санкций с России, если конфликт на Украине будет прекращен. Дипломаты уверены, что падение нефтяных котировок и пандемия коронавируса могут "заставить Кремль согласиться". Послы заявили, что заявление от США должен сделать президент Дональд Трамп. Его должны поддержать лидеры Германии, Франции и Украины.
В Крыму возбуждено первое уголовное дело из-за нарушения режима самоизоляции по коронавирусу.
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Карантин, самоизоляция и не чем себя занять? Подкачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://prees.2sms.ru
Пошли эти послы ........но вы поняли куда.