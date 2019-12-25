Экс-помощника Курпатова отпустили из СИЗО

Теперь Иевский находится под домашним арестом.

Экс-помощнику доктора Курпатова изменили меру пресечения 8 декабря. Алексея Иевского обвиняли в мошенничестве и краже 9 млн рублей. Об этом написал Иевский-старший на своей странице в соцсети и поблагодарил за поддержку.

Как рассказал защитник обвиняемого, Иевский находится под домашним арестом. Также судом было принято решение о запрете определённых действий.

Напомним, что молодому человеку вменяют мошенничество по двум эпизодам и кражу. По версии следствия, Иевский похитил у Курпатова 9,3 млн рублей под предлогом покупки "Порше Кайн" для своего работодателя. Деньгами распорядился по собственному смотрению. Также Курпатов обвиняет своего помощника в краже часов за 1,2 млн рублей и серег за 2,6 млн рублей.

Кроме того, сторона обвинения утверждает, что Иевский убедил потерпевшего зарегистрировать ООО "Онлайн Продакшн" и потратить на компанию 35 млн рублей, однако организационную деятельность фактически не вел.

Фото: Piter.tv

