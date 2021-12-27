Суд вновь продлил арест бывшему помощнику доктора Андрея Курпатова

Молодой человек не признает вину и говорит о том, что потерпевший его оговаривает.

Бывшему помощнику Андрея Курпатова Алексею Иевскому продлили арест еще на 2 месяца. Он останется под стражей до 5 июня 2022 года.

Молодому человеку вменяют мошенничество по двум эпизодам и кражу. По версии следствия, Иевский похитил у Курпатова 9,3 млн рублей под предлогом покупки "Порше Кайн" для своего работодателя. Деньгами распорядился по собственному смотрению. Также Курпатов обвиняет своего помощника в краже часов за 1,2 млн рублей и серег за 2,6 млн рублей.

Кроме того, сторона обвинения утверждает, что Иевский убедил потерпевшего зарегистрировать ООО "Онлайн Продакшн" и потратить на компанию 35 млн рублей, однако организационную деятельность фактически не вел.

Следствие хочет дополнительно допросить свидетелей, провести экспертизу почерка, провести очные ставки.

Адвокаты подсудимого просили освободить из-под стражи, так как их подопечный зарегистрирован в Петербурге, учится на 3 курсе, страдает тяжелым заболевание и нуждается в постоянных обследованиях и приеме лекарственных средств. Они убеждены, что потерпевший его оговаривает. Иевский отрицает свою вину и считает, что известный психотерапевт решил ему отомстить. Подсудимый намекал, что с доктором его связывали не только рабочие отношения

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга