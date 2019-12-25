Экс-помощник Горбачева назвал причину распада СССР

По его мнению, люди вышли на Манежную площадь из-за дефицита продуктов.

Бывший помощник первого президента СССР Михаила Горбачева по экономике Олег Ожерельев назвал главную причину развала страны. Своим мнением он поделился в интервью сетевому изданию "Лента.ру".

По словам Ожерельева, к катастрофическим последствиям привели вопросы дефицита продовольствия. Он подчеркнул, руководители страны знали об этой проблеме, но "через свой желудок ее не пропускали".

Почему сотни тысяч людей вышли на Манежную площадь? Вовсе не из-за отсутствия у Горбачева диктаторских способностей или недостатка демократии. А по причине дефицита продовольствия. Магазины стояли пустые, продуктов не достать. Олег Ожерельев, экс-помощник Михаила Горбачева

По его мнению, решающую роль в "похоронах СССР" сыграло сельское хозяйство, так как руководство страны упустило возможность должного перехода аграриев к рыночным формам воспроизводства. Ожерельев уверен, если бы продукты имелись на полках советских магазинов, то "революция" 91-го года не состоялась.

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