Экс-полузащитник "Зенита" Владимир Быстров рассказал о конфликте с Артемом Дзюбой

Летом 2009 года у Быстрова украли деньги и подозревали в этом Дзюбу.

Бывший полузащитник "Зенита" Владимир Быстров ответил на вопрос о конфликте с Артемом Дзюбой, когда играл с ним в московском "Спартаке".

"Зачем ворошить прошлое? Это дела давно минувших дней, у всех семьи, поэтому вспоминать о том, что было десять лет назад, не имеет никакого смысла. Просто не считаю это нужным. У каждого будет своя правда", - сказал Быстров в интервью порталу Bobsoccer.ru.

Напомним, летом 2009 года на сборах в Австрии в раздевалке у Владимира Быстрова пропали деньги, которые были найдены у Артема Дзюбы. Несмотря на заявления форварда о том, что его подставили, он был отправлен в аренду в "Томь" до конца сезона.

Ранее Владимир Быстров рассказал, как едва не перешел в "Спартак" вместе с Андреем Аршавиным и Игорем Денисовым.

Фото: fc-zenit.ru