Владимир Быстров рассказал, как едва не ушел в "Спартак" вместе с Аршавиным и Денисовым

Тогда переход не состоялся из-за "смешной" суммы.

Бывший полузащитник "Зенита" Владимир Быстров рассказал, что мог уйти в московский "Спартак" вместе со своими одноклубниками, Андреем Аршавиным и Игорем Денисовым.

"Уйти в "Спартак" мы могли намного раньше, за год или за два до этого. Предлагали меня, Денисова, Аршавина и, кажется, еще кого-то, отдать в "Спартак" оптом. Даже сумма какая-то смешная фигурировала. Но, насколько я знаю, тогдашний президент "Спартака" Андрей Червиченко отказался. Словом, это действительно было. А в 2005-ом я уходил один. Возникла конкретная ситуация - мне сказали, что я не нужен", - сказал Быстров в интервью порталу Bobsoccer.ru.

Напомним, Владимир Быстров играл в "Зените" с 2002 по 2005 года, пока не перешел в "Спартак". Летом 2009-го полузащитник вернулся в Санкт-Петербург и продолжил выступать за сине-бело-голубых до середины сезона 2013/14. В составе "Зенита" он стал двукратным чемпионом России и обладателем кубка страны. На счету Владимира Быстрова 197 матчей и 25 голов.

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Фото: fc-zenit.ru