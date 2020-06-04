Экс-полицейского из Петербурга приговорили к 8,5 годам колонии за взятку в 4 млн рублей

Полицейский получил от второй стороны не только деньги, но ноутбук и офисное кресло.

Бывшего полицейского приговорили к 8,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за получение взяток. Он получил деньги за бездействие в отношении нелегального предпринимателя, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Николай Курпатов был с 2015 года командиром роты патрульно-постовой службы в Центральном районе, а с 2019 года занимал должность заместителя командира батальона ППСП. Он знал о том, что на территории района ведется предпринимательская деятельность без регистрации, однако пообещал, что не будет препятствовать деятельности за вознаграждение. С 2017 по 2019 год Курпатов получил деньги и имущество на общую сумму в 9 млн рублей.

Подсудимый не признал свою вину.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что петербургский суд отправил в СИЗО полицейского, обвиняемого в применении электрошокера к задержанному.

Фото: Piter.tv