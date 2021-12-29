Петербургский суд отправил в СИЗО полицейского, обвиняемого в применении электрошокера к задержанному

Если вину сотрудника подтвердят, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

В пятницу, 18 февраля, в объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, что полицейского Павла Марчука, обвиняемого в применении электрошокера к задержанному, отправили в СИЗО до 12 апреля.

На такой мере пресечения настаивало следствия, а сам подозреваемый и адвокат просили домашний арест.

Следствие предполагает, что заместитель командира взвода патрульно-постовой службы Приморского района Павел Марчук вместе с другими сотрудниками полиции издевались над задержанным в 86-м отделе полиции в ноябре 2021 года. Предполагается, что пострадавшего били по разным частям тела, в том числе электрошокером.

Расследование уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств продолжается.

Ранее мы писали, что полицейские задержали подозреваемого в краже имущества коммерческого предприятия на сумму более 7 млн рублей.

Фото: Piter.tv