Экс-полицейский получил условный срок за "помощь" незаконному торговцу

Суд приговорил Бугрова к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и лишением права занимать должности в органах внутренних дел.

В понедельник, 4 июля, Смольнинский суд Петербурга вынес приговор бывшему полицейскому Михаилу Бугрову, которого обвиняют по статье "получение взятки". Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Бугров получал взятки в течение года с 2018 по 2019 год. За незаконное бездействие в пользу торговца экс-полицейский получил в общей сумме 64 550 рублей. Суд приговорил Бугрова к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и лишением права занимать должности в органах внутренних дел, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 3 года. Кроме этого, с Бугрова взыскали 64 550 рублей.

Ранее мы писали, что мужчину осудили за смертельное избиение студента ИТМО. Суд решил лишить его свободы и взыскать сумму в пользу истца.

Фото: Piter.tv

