Мужчину осудили за смертельное избиение студента ИТМО

Суд решил лишить его свободы и взыскать сумму в пользу истца.

Василеостровский районный суд назначил наказание мужчине, который причинил тяжкий вред студенту ИТМО. От полученных травм тот скончался 9 августа 2021 года.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, Вадим Андриянов получил 7,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему предстоит выплатить миллион в пользу истца.

По версии следствия, подсудимый ударил молодого человека 2000-го года рождения по животу, грудной клетки, поясницы. Потерпевший упал и ударился головой об землю. Вскоре он скончался на месте происшествия.

Андриянов рассказал полиции после задержания, что на брелоке сработала сигнализация, он вышел, чтобы проверить, и увидел, как возле его "Митсубиши Паджеро 4" что-то делал неизвестный парень. Тогда он подошел со спины и шлепнул угонщика ладонью по ягодицам, парень упал и больше не шевелился. По одной из версий, молодой человек пытался спасти котенка, который оказался под припаркованным автомобилем, поэтому находился около авто.

Фото: Piter.tv