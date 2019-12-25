Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков оценил игру "Зенита" после зимней паузы

Сине-бело-голубые набрали пять очков в трех матчах.

Бывший форвард сборной России по футболу Сергей Кирьяков поделился мнением о первых матчах "Зенита" в Российской премьер-лиге (РПЛ - прим.) после зимней паузы. Команда Сергея Семака дважды сыграла вничью с "Локомотив" и "Уфой" (оба раза - 0:0) и одержала разгромную победу над "Уралом" (7:1).

"Причин, почему "Зенит" топтался на месте после паузы, много. Как объективных, так и субъективных. Тот же скандал с Александром Кокориным. Лидеры команды были не готовы к старту на сто процентов. А между тем, нужно почувствовать этот тонус, который был у команды в прошлом году. В итоге команда потеряла очки, и появился повод говорить о возрождении какой-то интриги. Но разгром "Урала" и потеря очков "Краснодаром" в 22-м туре все поставило на свои места. Хотя, конечно, после второй ничьей "Зенита" многие ждали еще одну осечку", - сказал Кирьяков в интервью изданию "Спорт уик-энд".

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. Ближайшие преследователи сине-бело-голубых, "Локомотив" и "Краснодар", отстают от лидера на девять баллов.

Ранее народный артист России Михаил Боярский заявил, что не сомневается в чемпионстве "Зенита".

Фото: rfs.ru