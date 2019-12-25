Экс-нападающий "Зенита" Лука Джорджевич назвал Лучано Спаллетти лучшим тренером

Он провел в составе сине-бело-голубых 30 матчей.

Форвард "Локомотива" Лука Джорджевич поделился воспоминаниями о работе с бывшим тренером "Зенита" Лучано Спаллетти. Он дебютировал в бывшей команде под руководством итальянского специалиста.

"Лучано Спаллетти запомнился как очень хороший тренер. Для меня это лучший тренер из всех, с кем я когда-либо работал. Он темпераментный, на позитиве. Было много конфликтов, потом он ушел. Но я запомню это как хорошее время", - сказал Джорджевич в интервью агентству Sport24.

Лучано Спаллетти был тренером "Зенита" с 2010 по 2014 года. Под его руководством сине-бело-голубые дважды стали чемпионами России, а также выиграли кубок и суперкубок страны.

Напомним, Лука Джорджевич играл за "Зенит" с 2012 по 2019 года. Нападающий редко играл в основе и постоянно выступал в аренде за другие клубы. В составе петербургской команды Джорджевич провел 30 матчей и забил три гола.

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Фото: fc-zenit.ru