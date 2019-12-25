"Зенит" и "Спартак" подкололи друг друга в Twitter

Сине-бело-голубые указали москвичам на их место в турнирной таблице.

Футбольные клубы "Зенит" и "Спартак" обменялись колкими шутками на англоязычных страницах в Twitter. На вопрос москвичей "Хорошо, а где же в этом мире ты сидишь дома?", сине-бело-голубые ответили: "На семь мест выше вас". Таким образом петербуржцы указали на место "Спартака" в турнирной таблице.

Красно-белые не остались в долгу и, ретвитнув комментарий соперников, разместили короткое видео с бывшим игроком "Зенита" Владиславом Радимовым. На ролике, записанном в 2007 году, спортсмен произносит фразу "Потому что "Спартак" сильнее, почему".

Напомним, после 22 туров "Зенит" уверенно обгоняет всех соперников и возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 50 очками. За сине-бело-голубыми следуют "Локомотив" и "Краснодар". Они отстают от лидера на 9 очков. "Спартак" занимает 8 место с 28 очками.

Ранее гендиректор "Зенита" прокомментировал продажу Артема Дзюбы итальянскому клубу.

Фото: fc-zenit.ru