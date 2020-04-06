Экс-нападающий "Зенита" Александр Кержаков считает Александра Кокорина лучшим игроком России

По его мнению, форвард "Сочи" мог бы сейчас играть в основе сине-бело-голубых.

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Александр Кержаков в прямом эфире Instagram-аккаунта издания "Спорт-Экспресс" поделился мнением об игре Александра Кокорина в "Сочи".

"Я его считаю лучшим нападающим страны по технической оснащенности, скорости. Посмотрите, как он играл против "Краснодара", например, который претендовал на чемпионство. Кокорин очень легко разбирался с защитой, используя трюки, которые никто у нас не делает, кроме, может, Романа Еременко и Зелимхана Бакаева. Саша делает это легко и на скорости. Вот что его отличает от других наших футболистов. Мне не было понятно, почему он ушел. Он явно претендовал быть игроком старта "Зенита", - сказал Кержаков.

Напомним, Александр Кокорин был арендован "Сочи" до конца нынешнего сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ - прим.). Права на игрока принадлежат "Зениту". Его контракт с сине-бело-голубыми истекает этим летом. В составе "Сочи" нападающий провел четыре матча и забил три гола.

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Видео: Instagram / @sport_express