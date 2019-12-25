Экс-начальника УМВД Камчатки задержали

Михаил Киселев подозревается в превышении должностных полномочий.

Бывшего начальника УМВД Камчатки задержали. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе правоохранительных органов со ссылкой на слова главы ведомства Владимира Колокольцева. Известно, что Михаил Киселев подозревается в превышении должностных полномочий. В его отношении ведется уголовное дело. Мужчина отстранен от занимаемого служебного поста.

Сегодня он задержан. Его дальнейшую судьбу будут определять следственные и судебные органы. пресс-служба МВД РФ

В полиции подчеркнули, что принципиальная позиция ведомства по вопросу привлечения к ответственности виновных остается неизменной. В МВД намерены выявлять провинившихся вне зависимости от занимаемых ими должностей, а также несмотря на имиджевые потери.

Начальника управления ГИБДД Ставропольского края задержали по подозрению в коррупции.

Фото: Piter.tv