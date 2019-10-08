Бывший начальник якутского рудника "Мир" покончил с собой в СИЗО

Его и бывшего и. о. главного инженера компании подозревали в гибели восьми горняков.

В якутском СИЗО обнаружили тело бывшего начальника рудника "Мир" Алексея Бурксера. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу региональных управлений ФСИН и Следственного комитета.

По предварительным данным, смерть была ненасильственной – мужчина покончил с собой. По факту случившегося отдел по расследованию особо важных дел СК начал проверку.

Алексея Бурксера и бывшего и. о. главного инженера "Мира" Александра Манна арестовали в понедельник, 7 октября. По данным следствия, мужчины могут быть причастны к гибели восьми горняков рудника в 2017 году.

СК удалось установить, что руководители предприятия знали о прорыве дамбы, однако не остановили работы и не вывели сотрудников из опасной зоны. В результате шахту вместе с людьми затопило.

Задержанным предъявили обвинение по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми лиц и причинение крупного ущерба".

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Видео: YouTube / Алмазный край, Ольга Кишаковская