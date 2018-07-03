Экс-глава Новокуйбышевска покончил с собой

Фомина доставили в больницу рано утром, ему пытались помочь до последнего, но в 08:35 он скончался от полученных травм.

Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин умер в больнице после попытки суицида. Об этом сообщила администрация города.

Сегодня, 24 сентября, в 08:35 на 58-м году жизни скончался бывший глава Новокуйбышевска Владимир Фомин. администрация города

Фомина доставили в больницу рано утром, ему пытались помочь до последнего, но в 08:35 он скончался от полученных травм. По данному инциденту проводится проверка.

На прошлой неделе Владимир Фомин подал заявление о досрочном сложении полномочий в городскую думу. Накануне городская дума приняла эту отставку. Врио губернатора стал Виталий Румянцев.

Ранее в Туапсе арестовали мэра Владимира Зверева.

Фото: Владимир Фомин / Twitter

Видео: Piter.TV