В Туапсе арестован мэр Владимир Зверев

В отношении Владимира Зверева возбуждено уголовное дело о подлоге и превышении должностных полномочий.

В Туапсе сегодня, 9 августа, арестован мэр города Владимир Зверев.

ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что Владимир Зверев арестован. Он обвиняется в подлоге и превышении должностных полномочий. В июне 2019 года Владимир Зверев без торгов выделил местному бизнесмену землю в аренду сроком на 49 лет, указав заниженную стоимость арендной платы. Тем самым нанес урон бюджету города свыше 23 миллионов рублей.

Пост мэра Владимир Зверев занимал с 2018 года, став преемником Александра Чехова, которые сложил свои полномочия в связи с уголовным делом о взяточничестве.

Видео: СУ СК РФ

Фото: официальный сайт администации г.Туапсе