Экс-начальник ГРУ Федор Ладыгин умер на 85-м году жизни

Военачальник страдал от продложительной болезни.

Бывший начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба России Федор Ладыгин умер на 85-м году жизни. Об этом журналистам рассказали представитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин. Известно, что экс-руководитель ГРУ долгое время страдал от болезни. Он управлял ведомством в период с сентября 1992 по май 1997 года. На данный момент уже известно, что Ладыгин будет похоронен на Федеральном военно-мемориальном кладбище, расположенном в подмосковных Мытищах.

Напомним, что Федор Ладыгин родился 10 марта 1937 года в Корочанском районе Белгородской области. В 1959 году он завершил обучение в Военно-воздушной инженерной академии Жуковского. За свою профессиональную деятельность военачальник служил в строевом подразделении, РВСН, ЦНИИ Минобороны Советского Союза. С 1973 года он оказался в ГРУ.

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Фото: Telegram / РИА Новости

