Умерла актриса Наталия Филиппова

Артистке было 78 лет.

Российская актриса Наталия Филиппова умерла в возрасте 78 лет. Об этом рассказали представители Московского драматического театра "Бенефис" на официальном сайте. В сообщении говорится том, что руководство культурного учреждения и коллеги артистки с глубоким причастием извещают о гибели Филипповой. Она ушла из жизни 8 декабря.

Более 20 лет прослужила она в нашем театре, играла в спектаклях, занималась организационными делами в качестве заведующей труппой. Ушел из жизни замечательный, светлый человек, заслуженно пользовавшийся любовью и уважением. сообщение театра

Напомним, что МДТ "Бенефис" актриса работала в Театре на Покровке, а также столичном театре комедии. Также Филиппова сотрудничала с Театром имени Маяковского и продюсерской компанией "Аметист". Женщина играла роль Библиотекарши в постановке "Полюби меня крепче жизни", Бальзаминовы в комедии "Сватовство по-московски", а также Тетю в пьесе "Любовь. Фантазии. Инопланетяне..." .

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Фото: benefistheatre.com

