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Шестилетний ребенок умер на приеме у стоматолога после ввода наркоза на Шаврова
Сегодня, 21:16
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Шестилетний ребенок умер на приеме у стоматолога после ввода наркоза на Шаврова

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По предварительным данным, у маленького петербуржца остановилось сердце.

В пятницу, 10 декабря, шестилетний ребенок умер в стоматологической клинике на Шаврова. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

По предварительным данным, у маленького петербуржца остановилось сердце после ввода наркоза. Известно, что это произошло в 14:05 в пятницу.

Как рассказал администратор клиники, ребенка увезли врачи, с сотрудниками клиники работают "другие люди".  

Ранее в "Сапсане" умер мужчина по дороге из Петербурга в Москву. Через 10 минут после отправления пассажир почувствовал недомогание.

Фото: pexeles

Теги: дантист, клиника, ребенок, смерть, стоматолог
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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