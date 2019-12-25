Шестилетний ребенок умер на приеме у стоматолога после ввода наркоза на Шаврова

По предварительным данным, у маленького петербуржца остановилось сердце.

В пятницу, 10 декабря, шестилетний ребенок умер в стоматологической клинике на Шаврова. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, у маленького петербуржца остановилось сердце после ввода наркоза. Известно, что это произошло в 14:05 в пятницу.

Как рассказал администратор клиники, ребенка увезли врачи, с сотрудниками клиники работают "другие люди".

Ранее в "Сапсане" умер мужчина по дороге из Петербурга в Москву. Через 10 минут после отправления пассажир почувствовал недомогание.

Фото: pexeles