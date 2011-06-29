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В "Сапсане" умер мужчина по дороге из Петербурга в Москву
Вчера, 22:01
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В "Сапсане" умер мужчина по дороге из Петербурга в Москву

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Через 10 минут после отправления пассажир почувствовал недомогание.

В среду днем, 1 декабря, в высокоскоростной электричке "Сапсан" одному из пассажиров стало плохо. Поезд отправился с Мосвкоского вокзала в Петербурге в столицу. 

Как рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги, через 10 минут после отправления пассажир почувствовал недомогание. К станции "Чудово" приехала карета скорой помощи, медики констатировали смерть мужчины и увезли его морг. 

Добавим, что "Сапсан" доехал до Москвы без опозданий.

Ранее в Новгородской области школьница попала под "Сапсан". По предварительной информации, 14-летняя девочка осталась жива.

Фото: Piter.tv

Теги: сапсан, смерть, чудово
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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